Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi açıklandı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi açıklandı!

        Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Kopenhag ie karşılaşacağı maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray-Kopenhag maçına Bulgar hakem!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 20 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov üstlenecek.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebattan 1'ine cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebattan 1'ine cansız ulaşıldı!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında!
        190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında!
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Yoğun diplomasi trafiği başladı