Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi açıklandı!
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Kopenhag ie karşılaşacağı maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 20 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.