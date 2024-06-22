Galatasaray Kulübü, Coşkun Özarı'yı unutmadı
Galatasaray Kulübü, eski futbolcu ve teknik direktör Coşkun Özarı'nın vefatının 13. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Giriş: 22.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:32
Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'yı vefatının 13. yıl dönümünde andı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 13. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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