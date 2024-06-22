Galatasaray Kulübü, Coşkun Özarı'yı unutmadı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'yı vefatının 13. yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 13. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.