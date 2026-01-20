Habertürk
        Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası!

        Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan reklam vererek, bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        Giriş: 20.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:03
        Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası!
        Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

        Davayı karara bağlayan hakim, sanık Yazgan hakkında 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yazgan "şüpheli", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer almıştı.

        İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vekilinin 16 Eylül 2024'te savcılığa yaptığı müracaat üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.

        Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024'te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıya göre, yurt dışı kaynaklı söz konusu web sitesinin çevrimiçi-online bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği kaydedilmişti.

        İddianamede, söz konusu reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme neticesinde yapıldığı, bu haliyle söz konusu suçtan Yazgan'ın sorumlu olduğu belirtilmişti.

        İddianamede, Yazgan'ın "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istenmişti.

