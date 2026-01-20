Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası!

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Davayı karara bağlayan hakim, sanık Yazgan hakkında 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yazgan "şüpheli", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vekilinin 16 Eylül 2024'te savcılığa yaptığı müracaat üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024'te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıya göre, yurt dışı kaynaklı söz konusu web sitesinin çevrimiçi-online bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği kaydedilmişti.