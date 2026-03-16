Galatasaray, Liverpool mesaisini sürdürdü
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 16.03.2026 - 20:41
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın topa sahip olma ve savunma organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
