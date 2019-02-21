Karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise pas oyununun ardından taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.