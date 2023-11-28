Galatasaray maçı öncesi Höjlund ve Antony'nin son durumu belli oldu
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Rasmus Höjlund ve Antony'nin Galatasaray maçında oynayabilecek durumda olduklarını açıkladı.
Giriş: 28.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:19
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da teknik direktör Ten Hag açıklamalarda bulundu.
Hollandalı teknik adam, Rasmus Höjlund ve Antony'nin Galatasaray maçında oynayabilecek durumda olduklarını söyledi.