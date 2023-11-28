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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı öncesi Höjlund ve Antony'nin son durumu belli oldu - Futbol Haberleri

        Galatasaray maçı öncesi Höjlund ve Antony'nin son durumu belli oldu

        Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Rasmus Höjlund ve Antony'nin Galatasaray maçında oynayabilecek durumda olduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:19
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        Höjlund ve Antony'nin son durumu...
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da teknik direktör Ten Hag açıklamalarda bulundu.

        Hollandalı teknik adam, Rasmus Höjlund ve Antony'nin Galatasaray maçında oynayabilecek durumda olduklarını söyledi.

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