Galatasaray - Manisa Basket: 115-105 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ağırladığı Manisa Basket'i normal süresi 99-99 sona eren maçın uzatma bölümünde 115-105 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket'i normal süresi 99-99 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 115-105 yendi.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Galatasaray: Livingston 14, Young 18, Palmer 10, Delgado 19, Göksenin Köksal 11, Efianayi 3, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 17, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 8
Manisa Basket: Pickett 10, Acuil 16, Lee 15, Thomas 7, Yunus Emre Sonsırma 12, Chiozza 11, Leon Apaydın 4, Besson 7, White 23
1. Periyot: 29-20
Devre: 49-50
3. Periyot: 71-72
Normal süre: 99-99