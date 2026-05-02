        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray MCT Technic - Manisa Basket: 87-91 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic - Manisa Basket: 87-91 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ağırladığı Manisa Basket'e 91-87 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 17:09 Güncelleme:
        G.Saray evinde Manisa'ya mağlup!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 91-87 yendi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6

        Glint Manisa Basket: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1

        1. Periyot: 16-29

        Devre: 42-46

        3. Periyot: 66-69

        Beş faulle oyundan çıkan: 35.42 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)

        ÖNERİLEN VİDEO

        ÖMER ASLAN: BU İYİLİĞİN PEŞİNDE SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

        Sumud Filosu'na katılan aktivistlerden biri de "Konyalı John Wick" olarak tanınan beden eğitimi öğretmeni ve fenomen Ömer Aslan, İsrail müdahalesine altında yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan Aslan, Bu iyiliğin, adaletin peşinde sonunda kadar gideceğiz

        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor