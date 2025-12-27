Habertürk
        Galatasaray MCT Technic - Trabzonspor: 89-101 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic - Trabzonspor: 89-101 (MAÇ SONUCU)

        Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda 101-89 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 22:51 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:51
        Trabzonspor, G.Saray'ı deplasmanda devirdi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 101-89 yendi.

        Bordo-mavililer 8. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 6. kez mağlup oldu.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, McCollum 10, Palmer 36, White 5, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi

        Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 8, Yeboah 14, Hamm 12, Taylor 22, Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 6, Tinkle, Ege Arar

        1. Periyot: 23-27

        Devre: 48-46

        3. Periyot: 63-73

