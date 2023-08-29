Galatasaray - Molde | CANLI YAYIN Galatasaray - Molde maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi ağırlıyor. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan sarı kırmızılılar, rakibini elemeyi başardığı takdirde 2019-2020 sezonundan sonra ilk kez Devler Ligi'ne adımını atacak ve çok önemli bir gelirin sahibi olacak. Galatasaray - Molde mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

6' Icardi pen.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

YEDEKLER: Günay, Dubois, Halil, Berkan, Kaan, Sergio Oliveira, Emin, Barış Alper, Özgür Baran Aksaka, Kazımcan, Ali Turap, Bakambu

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

MOLDE: Karlström, Björnbak, Ellingsen, Wolff Eikrem, Mannsvolk, Brynhildsen, Knudtzon, Kaasa, Breivik, Haugan, Haugen

YEDEKLER: Petersen, Lervik, Hansen, E. Hestad, Berisha, Kitolano, Eriksen, Grödem, Hagelskjaer, Lövik, Ibrahim, Ödegard

TEKNİK DİREKTÖR: Erling Moe

STAT: RAMS Park

HAKEM: Szymon Marciniak

SAAT: 22.00

YAYIN: EXXEN

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde'yi konuk ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı. Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

REKLAM EKSİKLER Galatasaray'da cezası sona eren Torreira maç kadrosunda yer alabilecek. Zaha ve Ziyech ise UEFA listesinde olmadıkları için bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak. 308. AVRUPA MAÇI UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayan Galatasaray, Avrupa kupalarında 308. mücadelesine çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 307 müsabakanın 110'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 452 gole engel olamadı. 17. KEZ GRUPLARDA YER ALACAK Galatasaray, Molde karşısında istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

REKLAM Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı. "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti. NORVEÇ TAKIMLARINA KARŞI 6. SINAV Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 6. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Norveç ekipleriyle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 sezonunda 1. tur B Grubu'nda eşleştiği Rosenborg'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, rakibini sahasındaki maçta ise aynı skorla mağlup etti. UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu sezon eşleştiği Molde'yi ise ilk maçta 3-2 yendi.

YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.