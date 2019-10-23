"Falcao ile ilgili problem yok"

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşılaştı. Temsilcimiz Galatasaray kendi sahasında Real Madrid'e karşı hüsrana uğradı. Maça etkili başlayan Galatasaray, Real Madrid karşısında birçok net gol pozisyonu yakaladı fakat yararlanamadı.

Galatasaray daha önce Club Brugge ile olan maçında berabere kalmış, PSG ile karşılaşmasında da 1-0 mağlup olmuştu. A grubunda olan diğer takım Club Brugge PSG ile karşı karşıya geldi. PSG Club Brugge karşısında adeta şov yaparak 5-0 öne geçti. Peki Galatasaray nasıl gruptan çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu...

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid - Galatasaray

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / Galatasaray - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - Galatasaray

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Gruplarda ilk 3 maçında 1 puanla ayrılan Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı ise halen devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 4. maçında 6 Kasım'da deplasmanda Real Madrid'le karşılaşacak. Temsilcimiz buradan çıkartacağı galibiyetle son 16 şansını sürdürecek. Aslan Madrid'de kaybetse bile bir sonraki maçta 22 Kasım'da Club Brugge'yi devirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma adına avantaj elde edebilir.

Ayrıca Galatasaray'ın PSG ile son maçı oynayacak olması da temsilcimiz adına önemli bir avantaj haline geldi. Zira Fransız temsilcisi son maça üst turu garantilemiş olarak çıkabilir.