Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Son 5 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Galatasaray, lider Beşiktaş'ı puan olarak yakaladı ve gözünü son haftaya dikti. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla araştırdığı Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri...



GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de 22 şampiyonluk sayısıyla zirvede yer alan Galatasaray, 23. şampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısına çıkacak. Lider Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada yer alan Cimbom, rakibinden -2 averaj ve gol sayısı olarak geride.

Beşiktaş'ın yenilmesi ve Galatasaray'ın alacağı 1 puan, Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa da şampiyon Galatasaray olacak.