Galatasaray Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Parma ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetiminde 5. hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan sarı kırmızılılar Süper Kupa maçı öncesinde son hazırlık maçına çıkıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için, "Galatasaray Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Parma hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Galatasaray Parma hazırlık maçı için geri sayım başladı. Süper Kupa öncesinde son hazırlık maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar İtalya Serie A takımlarından Parma ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray Parma hazırlık maçının tarihi ve saatine ilişkin tüm ayrıntılar...
GALATASARAY - PARMA MAÇI NE ZAMAN?
Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray-Parma maçı 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü 21.15'te başlayacak.
GALATASARAY - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Parma hazırlık maçı D Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı yayınlanacak.