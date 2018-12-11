Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk ediyor.
Galatasaray, Porto'nun yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Porto ise 13 puanla zirvede yer alıyor.
İki takım arasında Portekiz'de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı.
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GALATASARAY - PORTO
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Aleksei Kulbakov
SAAT: 20.55
YAYIN: beIN Sports 1
CEZALI: Serdar Aziz
SAKATLAR: Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
PORTO: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian
TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao
GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL KALIR?
Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04'ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak. Galatasaray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak.
D Grubu'nun son sırasında yer alan 3 puanlı Lokomotif Moskova'nın deplasmanda Schalke 04'ü mağlup etmesi durumunda sarı-kırmızılılara mutlak galibiyet gerekiyor. Temsilcimiz Almanya'da oynanacak olan karşılaşmada Rus ekibinin puan kaybetmesi durumda ise sahasında Porto'ya mağlup olsa da UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak taraf olacak.
PUAN DURUMU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Porto
|5
|4
|1
|0
|12
|4
|8
|13
|Schalke 04
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|Galatasaray
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|
-2
|4
|Lokomotiv Moskova
|5
|1
|0
|4
|4
|11
|-7
|3
227. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçında... Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
100. GALİBİYET GELEBİLİR
Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı. Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.
PORTEKİZ TAKIMLARI
Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi. Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.
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