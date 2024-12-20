Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! ZTK grup kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu, hangi grupta?
Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu son dakika yanıt buldu. 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi tamamlandı. Galatasaray C Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında üç maç oynayacak. Takımlar ilk maçlarını 7-8-9 Ocak 2025 tarihlerinde oynayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu, hangi grupta? İşte, Galatasaray'ın rakipleri ve ZTK maç fikstürü…
Galatasaray’ın rakipleri son dakika belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 20 Aralık Cuma bugün gerçekleşti. Kuranın ardından grup aşaması için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılılar, kupaya doğrudan grup aşamasında başlayacak. Türkiye Kupası bu sezon 6 takımlı 4 grupta düzenlenecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Peki ZTK Galatasaray’ın rakipleri kimler oldu, hangi grupta? İşte, ZTK Galatasaray’ın rakipleri ve grubu…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, 20 Aralık Cuma bugün düzenlendi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile yapıldı.
Böylece grup aşamasında Türkiye Kupası’na dahil olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.
ZTK GALATASARAY’IN RAKİPLERİ KİMLER OLDU, HANGİ GRUPTA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında C Grubu’nda mücadele edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARI
A GRUBU: Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor
B GRUBU: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor
C GRUBU: Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor
D GRUBU: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor
GALATASARAY'IN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ
7-8-9 Ocak | Galatasaray - Başakşehir
2-3-4 Şubat | Boluspor - Galatasaray
25-26-27 Şubat | Galatasaray – Konyaspor