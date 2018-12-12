Grubundaki ilk maçta sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 karşılaşmada gol bulamamıştı.

Galatasaray bu maçlarda sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kalırken, deplasmanda Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla yenildi.

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