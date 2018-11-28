Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.
Öncelikle temsilcimizin Lokomotiv Moskova ve Porto'yu yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın bu iki maçı kazanması ve 10 puana ulaşması da gruptan çıkmak için yeterli olmayacak....
Cimbom'un gruptan çıkması için 8 puanı bulunan Schalke 04'ün Porto ve Lokomotiv Moskova maçlarından en fazla 1 puan alması gerekiyor.
Alman ekibi 2 puan alırsa her türlü gruptan çıkmayı garantiliyor. Puanların eşit olması halinde de ikili averaj esas alınacak ve bu durumda bir üst tura yükselen taraf yine Schalke olacak.
Galatasaray ve Schalke 04, Porto'yu yenerse böylece Schalke gruptan lider çıkacak. Bu durumda da Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı da yendiğini düşünürsek, 10 puanlı Cimbom için bir ihtimal daha açılıyor.
Galatasaray'ın Porto'yu 2 farklı skorla mağlup etmesi durumunda, bir üst tura ikili averajla temsilcimiz çıkıyor. İşte detaylar:
GALATASARAY KAZANIR PORTO DA KAZANIR...
Porto - 13
Schalke - 8
Galatasaray - 7
Galatasaray, Rusya'dan 3 puanla ayrılır ve Porto da taraftarı önünde konuk ettiği Schalke'yi yenerse son maçta ipler sarı-kırmızılı takımın elinde olmayacak. Galatasaray'a böyle bir durumda Porto ile İstanbul'da oynayacağı son maç galibiyet yetmeyecek.
Sarı-kırmızılı takımın üst tura çıkabilmesi için Porto'yu İstanbul'da yenerken, Lokomotiv'in de son maçta Schalke'den en az 1 puan alması gerekecek.
HEM GALATASARAY HEM SCHALKE KAZANIR...
Schalke - 11
Porto - 10
Galatasaray - 7
Galatasaray, Lokomotiv'i yener ve Schalke de deplasmanda Porto'yu yenerse iş İstanbul'daki maça kalacak. İlk maçta Porto'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, rakibini gol yemden 2 farklı ya da 3 ya da daha farklı skorlarla yenmesi halinde, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı başaracak.
Galatasaray, Porto'yu 1-0 mağlup ederse, bu durumda da genel averaj sonucu belirleyecek.
GALATASARAY KAZANIR, PORTO-SCHALKE MAÇI BERABERE...
Porto - 11
Schalke - 9
Galatasaray - 7
Galatasaray'ın Rusya'da kazanması, Portekiz'deki maçta Porto ile Schalke'nin sahadan berabere ayrılması halinde ise iş yine son maça kalacak ancak Galatasaray'a yine tek başına galibiyet yetmeyecek.
Galatasaray, son maçta Porto'yu yenip Lokomotiv'in de Schalke'yi yenmesini bekleyecek. İkili averajda Schalke önde olduğu için Lokomotiv'in alacağı beraberlik Galatasaray'a yetmeyecek.
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