Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında bu gece deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray için bu mücadele ile bir anlamda Devler Ligi'ndeki geleceğini de belirleyecek. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkabilmesi için tüm ihtimaller...