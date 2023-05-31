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Galatasaray, şampiyonluk kupasını derbide kaldırmak için TFF'ye başvuru yaptı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk kupasını kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu

Galatasaray, şampiyonluk kupasını derbide kaldırmak için TFF'ye başvuru yaptı
DHA

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinde kaldırmak istiyor.

Bir yandan derbi hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızı ekip, kupa için de geri sayıma geçti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kupayı Fenerbahçe karşılaşmasında kaldırmak istediklerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti. UEFA Avrupa Ligi Finali için Budapeşte'de olan Büyükekşi'nin, final müsabakasının ardından TFF yönetim kurulu ile bu kararı paylaşarak, sarı-kırmızılılara bildireceklerini ifade etti.

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