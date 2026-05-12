        Galatasaray şampiyonluk kutlaması 2026 nerede ve ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kupa töreni biletleri ne kadar?

        Galatasaray şampiyonluk kutlaması 2026: Galatasaray kupa töreni nerede ve ne zaman?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atarken, gözler şimdi dev kutlama organizasyonuna çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin kupa töreni için özel hazırlık yaptığı öğrenilirken, kutlamaların tarihi, programı ve bilet fiyatları taraftarların gündeminde ilk sıraya yerleşti. "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman?" ve "2026 Galatasaray kutlama bileti ne kadar olacak?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, binlerce taraftarın katılımıyla görkemli bir gece planlanıyor. İşte Galatasaray şampiyonluk kutlaması programı tarihi...

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 13:46 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu büyük bir şölenle kutlamaya hazırlanıyor. Antalyaspor galibiyetiyle mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekipte, kupa töreninin detayları netleşmeye başlarken özel konserler, ışık şovları ve sürpriz etkinlikler dikkat çekiyor. Taraftarlar bir yandan “Galatasaray kupayı ne zaman kaldıracak?” sorusuna yanıt ararken, diğer yandan satışa çıkması beklenen kutlama biletlerinin fiyatlarını araştırıyor. İşte bilgiler...

        GALATARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI VE KUPA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

        2025-2026 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray’da kupa töreni için beklenen haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-kırmızılı ekibin kupa töreninin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılmasına resmi onayı verdi.

        KUTLAMALAR RAMS PARK'TA!

        Galatasaray, toplamda 26., üst üste ise 4. şampiyonluğunu Rams Park’ta taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Edinilen bilgilere göre kutlama programının detayları şu şekilde şekilleniyor:

        Üstü Açık Otobüsle Şehir Turu: Futbolcuların, geleneksel hale geldiği üzere Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek TEM otoyolu üzerinden stadyuma geçmesi planlanıyor.

        Stada Varış: Takımın saat 18:00 sularında Rams Park’ta olması bekleniyor.

        Tören Başlangıcı: Kupa töreni ve kutlamaların, kulübün kuruluş yılına atıfla saat 19:05’te başlaması hedefleniyor.

        GÖRSEL ŞÖLEN HAZIRLIĞI

        Stadyumda gerçekleştirilecek törende drone gösterileri, havai fişek şovları ve DJ performansları yer alacak. Önceki yılların aksine, tören süresini uzatmamak adına bu yıl konser programının sınırlı tutulabileceği veya sanatçı katılımının olmayabileceği belirtiliyor.

        Kutlamaların detaylarına ilişkin bugün valilik ve emniyet güçleriyle bir toplantı daha gerçekleştirilecek. Güvenlik önlemlerinin netleşmesinin ardından planın %99 oranında bu şekilde uygulanması bekleniyor. Galatasaray camiası, Çarşamba günü 26. şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak bu tarihi başarıyı taçlandırmaya hazırlanıyor.

        Trump'tan Çin çıkarması
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
