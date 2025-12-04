Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Samsunspor maçına hazır - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Samsunspor maçına hazır

        Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Giriş: 04.12.2025 - 19:41 Güncelleme: 04.12.2025 - 19:41
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

