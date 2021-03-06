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Galatasaray Sportif AŞ’nin yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi

Galatasaray Sportif AŞ'nin 3 yıl süre ile görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi

Galatasaray Sportif AŞ’nin yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi

Galatasaray Sportif AŞ'nin yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Mustafa Cengiz (Yönetim Kurulu Başkanı),Abdurrahim Albayrak (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),Yusuf Günay (Yönetim Kurulu Üyesi),Oytun Özer (Yönetim Kurulu Üyesi),Maruf Güneş (Yönetim Kurulu Üyesi),Mustafa Ergi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),İlyas Gezer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).

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