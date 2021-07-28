Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 5-1 mağlup olduğu ilk müsabakanın rövanşında PSV’yi ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu’nun zemininin bakımda olması sebebiyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu zorlu karşılaşma öncesi takımlarını yalnız bırakmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alınacak olmasına rağmen Galatasaray taraftarı, uzun bir aradan sonra tribünde yer alacak olmanın da verdiği heyecanla adeta maça akın etti.