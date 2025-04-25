Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası final maçı için bekleyiş başladı. Yarı final maçında Konyaspor'u 5-1 skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Yarı final diğer maçında Trabzonspor ise Göztepe'yi 2-0'lık skorla saf dışı bırakarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?" İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...