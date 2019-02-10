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Eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban, Onyekuru'nun penaltı pozisyonu için şöyle dedi:

"Oyuncu topa vurmuş ve başarısız olmuş. O topa yetişme şansı yok. Kaleci açığı kapatmak için çıkmış, ayağı ile Galatasaraylı oyuncuya teması var ama faul için yeterli midir, değil midir tartışılır. Penaltı kararının verilmemesi daha doğruydu. Neden VAR'a gidilmedi?"