Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye ise tartışmalı pozisyonlar ve hakem Ümit Öztürk'ün kararları damga vurdu.
Sarı-kırmızılılar 18. dakikada penaltı kazandı: Onyekuru kaleci Arda'yı geçip golü yapmak isterken yerde kaldı.
Hakem penaltı noktasını gösterdi. Arda da sarı kart gördü. VAR ile irtibat kuran Öztürk'ün kararı değişmedi ve penaltıda topun başına geçen Diagne, skoru 1-0'a getirdi.
Öte yandan Belhanda'nın pasında topla buluşan Onyekuru'nun, top ayaktan çıktığı anda ofsaytta olduğu iddiaları da dile getirildi.
Maçta 42. dakikada Nagatomo, Trabzonsporlu futbolcuyla girdiği ikili mücadelede verilen faul kararına tepki gösterdi.
Japon futbolcunun bu esnada hakeme "F*ck *ff" dediği iddia edilirken bu pozisyon sosyal medyada tartışma konusu oldu.
İlk yarıda son anlar oynanırken sarı kartı bulunan Mbaye Diagne, Hugo Rodallega'ya arkadan müdahalede bulunurken hakem Ümit Öztürk faul kararı verdi. Hakemin ikinci sarı kartı çıkarmaması da sosyal medyada tepki topladı.
Mücadelenin ikinci yarısında da tartışmalı pozisyon yaşandı.
54. dakikada Ekuban, Marcao ile girdiği pozisyonda yerde kalırken Trabzonspor cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Ümit Öztürk VAR'a başvurdu ve pozisyonu inceledi ancak devam kararı verdi.
Hakemin bu kararının ardından Trabzonspor futbolcuları ve teknik heyet, yoğun itirazlarda bulundu.
Eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban, Onyekuru'nun penaltı pozisyonu için şöyle dedi:
"Oyuncu topa vurmuş ve başarısız olmuş. O topa yetişme şansı yok. Kaleci açığı kapatmak için çıkmış, ayağı ile Galatasaraylı oyuncuya teması var ama faul için yeterli midir, değil midir tartışılır. Penaltı kararının verilmemesi daha doğruydu. Neden VAR'a gidilmedi?"
Deniz Çoban, Nagatomo'nun pozisyonu için şunları söyledi:
"2 gün önce Fenerbahçeli oyuncu böyle bir ihlal yaptığı için ihraç oldu.
2 gün sonra başka bir oyuncu ihraç edilmiyor. Bu çok net bir şekilde çifte standart. Soldado bu yüzden kırmızı kart gördüyse Nagatomo da kırmızı kart görmeliydi. Belki hakem duymamış olabilir."
Ahmet Çakar da sosyal medya hesabından Ümit Öztürk ve MHK'ye yönelik tepkilerde bulundu. Çakar şunları söyledi:
"Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'indeki İstiklal Marşı'nın söyleyebilen tek Türk futbolcusu Ümit Öztürk tarafından katlediliyor."
"Penaltı yanlış. Diagne ikinci sarıdan atılmalıydı"
"F**k *ff diyen Nagatomo hala oyunda! Yazıklar olsun"
"Trabzonspor'u lig yarışında konu mankeni yapmaya çalışan Ümit Öztürk'ü bir tetikçi haline getiren MHK derhal istifa etmeli ya da gönderilmelidir"
ÜMİT ÖZTÜRK'ÜN KART RAPORU
İHA'da yer alan habere göre Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk, 4 sarı-kırmızılılar, 1 de bordo-mavililere olmak üzere toplam 5 kez sarı kartına başvurdu.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.
Öztürk, 90 dakika boyunca toplam 5 kez kart gösterdi. Denizli bölgesi hakemi, 4 kez sarı-kırmızılı futbolculara, 1 kez de bordo-mavili takımının oyuncu için sarı kartına başvurdu.
Ümit Öztürk, İstanbul ekibinde Linnes, Belhanda, Donk ve Diagne’ye Karadeniz temsilcisinde de Arda’ya sarı kart çıkardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.