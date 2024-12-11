Galatasaray-Trabzonspor maçını Kadir Sağlam yönetecek!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçı hakem Kadir Sağlam'ın yönetecek.

Öte yandan haftanın öne çıkan diğer maçlarından Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasını Ozan Ergün, Beşiktaş - Adana Demirspor mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

13 Aralık Cuma:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın

20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler

14 Aralık Cumartesi:

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16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam