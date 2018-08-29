FEGHOULI MASAYA OTURDU

Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından golcü transferi için harekete geçen Galatasaray'da bomba bugün patlıyor! Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından bir değil iki santrfor istediğini dile getirirken biri bugün açıklanıyor! Öte yandan sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli de transfer için masaya oturdu! İşte Galatasaray'ın golcü listesi ve son dakika transfer gelişmeleri
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Transfer süresinin bitimine 3 gün gibi kısa bir süre kalan Galatasaray'da arayışlar arttı. 29 golle gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından Anthony Modeste'e yönelen sarı-kırmızılılar, stoper transferini askıya aldı.
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ROTA İNGİLTERE
Forvet için rotayı İngiltere'ye çeviren Galatasaray'ın listesindeki isimler de belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların ilk hedefi Watford'un 29 yaşındaki Stefano Okaka. İtalyan santrforun Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği, kiralama bedeli için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
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Galatasaray'ın gündemine gelen diğer bir isim ise Stoke City'den Mame Biram Diouf. Habere göre Martin Linnes'in de menajerliğini yapan Solbakken, Senegalli oyuncuyu sarı-kırmızılılara önerdi.
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"BUGÜN AÇIKLANACAK"
Bu iki futbolcu ile beraber yine Bursaspor’un da ilgilendiği Beşiktaşlı Vagner Love ile Porto’dan Vincent Aboubakar radardaki diğer isimler. Öte yandan Başakşehir’in gözden çıkardığı Mevlüt Erdinç’in de alternatif olarak listede yer aldığı belirtildi. Haberde Galatasaraylı yetkililerin, bir golcü transferini bugün açıklayabileceklerini söyledikleri belirtildi.
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GALATASARAY BOMBAYI PATLATIYOR!
Ligde üçte üç yaparak zirveyi ele geçiren Galatasaray transferde de şova devam edecek gibi görünüyor. Fotomaç'ın haberine göre İki golcü birden almak isteyen Cimbom'un, Başakşehir'in 34 yaşındaki yıldızı Emmanuel Adebayor için girişimde bulunduğu öğrenildi.
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Galatasaray, Adebayor ile Eren Derdiyok'u takas etmeyi planlarken M. Başakşehir yönetiminin teklife sıcak baktığı, son sözü Abdullah Avcı'nın söyleyeceği belirtildi.
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Galatasaray, Adebayor'da sonuç alamazsa rotayı diğer adaylara çevirecek. İşte Galatasaray'ın listesindeki diğer isimler...
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KOSTAS MITROGLOU
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DIAFRA SAKHO
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RADAMEL FALCAO
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OUMAR NIASSE
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PATO'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM!
Çin'in Tianjin Quanjia takımda oynayan ve takımdan ayrılması gündemde olan Brezilyalı golcünün resmi Twitter adresinden yaptığı Aslan paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e transferinin ardından forvet arayışlarını sürderen sarı-kırmızılılar transfer sezonun bitmesine sayı günler kala bu bölgeye acil transfer yapma peşinde.
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Son olarak Modeste ile gündeme gelen sarı kırmızılı takım bu transferden hukuki nedenlerden dolayı vazgeçmek zorunda kalmıştı. Bugün sabah saatlerinde Çin'de forma giyen ve daha öncede Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Brezilyalı yıldız Alexandre Pato'nun Twitter adresinden paylaştığı aslan emojili paylaşım sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
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ALEXANDRE PATO KİMDİR?
2 Eylül 1989 doğumlu Brezilyalı futbolcu kariyerine ülkesinin takımı Internacional'de başladı. Ardından Milan'a transferi ile dikkatleri üzerine çeken ve Milli Takım formasını da 27 kez terleten Pato sırasıyla Corintians, Sao Paolo formalarını giydikten sonra bir kez daha Avrupa'ya döndü ve Chelsea'de oynadı. Sonrasında Villarreal'de de oynayan başarılı forvet 2017 yılı Ocak ayında Çin'in yolunu tuttu.
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180 boyundaki yıldız isim bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Ceza sahası içinde yakaladığı pozisyonları genelde gol ile sonuçlandırması ile tanınan Pato Çin ekibiyle bu yıl çıktığı 23 maçta 14 gol 4 asist yaptı. Pato kariyeri boyunca ise 349 maçta 149 gol ve 45 asist ile oynadı.
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"GEL BAKALIM NIASSE"
Fanatik'in haberine göre Galatasaray’ın Niasse seferi başlıyor... Sarı- Kırmızılılar, Modeste transferi gerçekleşmeyince uzatmalı aşkına geri döndü. 2 sezondur ciddi olarak Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Senegalli forvete haber gönderildiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.
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Fatih hocanın oyun tarzını beğendiği 28 yaşındaki futbolcunun, kulübü Everton’dan 1 yıllığına kiralanması planlanıyor. İngiliz kulübüyle daha önce Henry Onyekuru’yu kiralarken iyi ilişkiler kuran Galatasaray Yönetimi, tıpkı genç oyuncuda olduğu gibi Niasse’yi de uygun bir kiralama bedeli karşılığında renklerine katmayı hedefliyor.
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1.82 boyundaki Niasse, Everton’dan süre almakta zorlanıyor. 3. haftası geride kalan Premier Lig’de bu sezon sadece 2 maçta 13 dakika şans bulabilen tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak olması sebebiyle Galatasaray’ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor.
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Akhisar’da gösterdiği performans sonrası 5.5 milyon Euro’ya Lokomotiv Moskova’ya, oradan da 18 milyon Euro’ya Everton’a transfer olan Niasse, İngiltere’de şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
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SÜRPRİZ ABOUBAKAR!
Gol kralı golcüsü Gomis'i Suudi Arabistan'a satan Galatasaray'dan flaş bir hamle geliyor! AMK Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kiralamak için harekete geçti.
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Transferin kapanmasına üç gün kala beklediği kaliteli forvete kavuşamayan Fatih Terim, Kamerunlu golcü için girişimlere başlanmasım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, Porto'ya kiralama tekiifini iletti. Abouhakar'ın da Cimbom'a sıcak baktığı iddia edildi.
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GIGNAC BOMBASI!
Milliyet'in haberine göre Sarı-Kırmızılılara André-Pierre Gignac önerildi. Galatasaray, Meksika'da Tigres forması giyen Fransız golcü için menajerlere yetki verdi ve görüşmeler başladı.
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Transfer tahtasının kapanmasına 2 gün kala forvet için işi şansa bırakmak istemeyen Galatasaray, ilk tercih olan Modeste'den sonuç alamamıştı. Sarı-Kırmızılılarda radara giren son isim Gignac oldu.
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Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Gignac'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da gündemine gelen golcü futbolcunun satışına kulübü Tigres izin vermemişti.
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SAVUNMAYA SÜRPRİZ İSİM!
Akşam'ın haberine göre Ömer Toprak’ı gözüne kestiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lucien Favre’nin milli oyuncuyu Leipzig maçının 18 kişilik kadrosuna almaması üzerine kolları sıvadı. Abdurrahim Albayrak’ı Ömer için harekete geçiren Terim, Dortmund’la kiralama görüşmelerine başlamasını istedi.
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Menajerlerin önerdiği Serdar Taşçı’ya ise Terim’den onay gelmedi. İmparator, milli takımda birlikte çalıştığı Ömer’i özellikle talep etti. 29 yaşındaki futbolcunun Dortmund’la 2021’e kadar mukavelesi var.
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GARY CAHILL KALMAK İSTEDİ
Listenin zirvesinde bulunan Chelsea’nin 32 yaşındaki stoperi Gary Cahill ise takımında kalmak istedi. Mukavelesinin son senesine girdiği için kulübü transfer görüşmeleri yapmasına izin vermişti. Ancak Cahill teklifleri reddetti. Tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha kalarak sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkına sahip olmayı istediği öğrenildi. Böylece kendisi için de ekstra imza parası alabilecek. Chelsea’nin hocası Sarri de zaman zaman ondan faydalanacağını söyledi.
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Dortmund’da yedek kalmasına kesin gözüyle bakılan Ömer Toprak ise, bunu reddetti. Yıldız futbolcu, hocası Lucien Favre’yle görüştü ve transferde kendisine kolaylık gösterilmesini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı bunun üzerine yönetimle görüştü ve Ömer Toprak’ın durumunu anlattı. Golcü ve stoper eksiği bulunan Sarı-Kırmızılılar’da ibre tamamen Ömer Toprak’a döndü. İstanbul’a gelmesi halinde savunmanın göbeğini Serdar Aziz ve Ömer Toprak oluşturacak. Maicon ve Ahmet Çalık ise şans bekleyecek.
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FEGHOULI MASAYA OTURDU
Fatih Terim'in gözden çıkardığı Feghouli konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon 3 maçta sadece 7 dakika şans bulabilen Cezayirli oyuncunun, Atina'da Olympiakos Başkanı Marinakis ile bir görüşme yaptığı ama iki taraf arasında bir anlaşmaya varılamadığı iddia edildi.
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Yunan Metro Sport Radyosu'nun iddiasına göre Feghouli'nin menajeri, Marinakis'ten Galatasaray'da kazandığı ücreti (3 milyon 850 bin Euro) istedi. Marinakis ise bu rakamda indirim yapması halinde Feghouli'ye kapılarının açık olduğunu iletti. Transfer kapıları kapanmadı ama zorlaştı.
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2017-2018 sezonunun başında Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan 4.25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 31 maçta 7 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. (Fotomaç)
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FEGHOULI'YE KULÜP ARANIYOR!
Teknik patron Fatih Terim’in gözünden düşen Feghouli, transferin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray’la yol ayrımına geldi. Fanatik'te yer alan habere göre özellikle sezon öncesindeki bir hazırlık maçında, rakip beki kovalamadığı için kendisine kızan hocasına el kol hareketleri yapan Feghouli, bu tepkisinin ardından neredeyse forma yüzü göremiyor
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ÜÇ ÜLKEDEN TALİBİ VAR
Galatasaray Yönetimi, İtalya, İspanya ve Fransa’dan birkaç kulübün ilgilendiği Feghouli’yi satarak, hem maaş maliyetinden kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu bonservis de, bundan sonra yapılacak transferlerde, özellikle de Finansal Fair Play konusunda yönetimin işini kolaylaştıracak. Ancak bu kulüplerin, Galatasaray’ın ödediği rakamlara çıkmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor.
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