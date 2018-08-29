FEGHOULI MASAYA OTURDU

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"BUGÜN AÇIKLANACAK"

Bu iki futbolcu ile beraber yine Bursaspor’un da ilgilendiği Beşiktaşlı Vagner Love ile Porto’dan Vincent Aboubakar radardaki diğer isimler. Öte yandan Başakşehir’in gözden çıkardığı Mevlüt Erdinç’in de alternatif olarak listede yer aldığı belirtildi. Haberde Galatasaraylı yetkililerin, bir golcü transferini bugün açıklayabileceklerini söyledikleri belirtildi.