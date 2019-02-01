Ara transfer döneminde bombaları son günlerde de olsa ardı arkasına patlatan Galatasaray yönetimi, camianın üzerindeki kara bulutları dağıttı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yaz transfer döneminden bu yana forvet transfer edilemediği için yönetimi yoğun şekilde eleştiren taraftarların da tepkileri dindi. Rodrigues, Ozan ve Serdar'la yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, ara transfer döneminin başında Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'le savunmaya takviye yaptı. Son güne kadar uğraşılan forvet transferi ise mutlu sonla tamamlandı. Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi satın alan Aslan, Marsilya'dan da Kostas Mitroglou'yu kiraladı. Cimbom son olarak da Maicon'u gözden çıkararak, Standard Liege'in stoperi Christian Luyindama'yı kadrosuna kattı. Ocak ayı boyunca baskı ve stresi maksimum seviyede hisseden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi de derin bir 'Oh' çekti.

TERİM'İN YÜZÜ GÜLDÜ



Kadrosunda forvet eksiği bulunduğu için sezonun ilk yarısında sıkıntı yaşayan teknik direktör Fatih Terim'in yapılan transferlerden son derece memnun olduğu kaydedildi. Süper Lig'de şampiyonluğun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar ilerlemek isteyen Terim'in, gelen oyuncularla birlikte takımının kazandığı kadro kalitesi nedeniyle yüzü güldü.