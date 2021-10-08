Galatasaray Tuzlaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'e verilen milli arada oynanacak olan Galatasaray Tuzlaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Tuzlaspor maçı yarın saat 17:00'de başlayacak ve mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Fatih Öztürk, Alpaslan, Işık Kaan Aslan, Nelsson, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Assunçao, Aytaç, Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan