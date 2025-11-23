Galatasaray, Union Saint Gilloise maçının hazırlıklarına başladı!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü Belçika'nın Union Saint Gilloise ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma organizasyonunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.