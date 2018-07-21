GALATASARAY - VALENCIA

STAT: Stade Universitaire St Leonard

SAAT: 18:30

YAYIN: Smart Spor

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçını İspanyol takımı Valencia ile oynuyor. Bu karşılaşmayla yurt dışı kampını tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere İstanbul'a dönecek.

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