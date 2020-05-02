Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" şeklinde bilgilendirme yapılmıştı.

ALBAYRAK'TAN ZİYARET PAYLAŞIMI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Albayrak, "Sevgili başkanımızı ziyaret ettik" mesajıyla sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.