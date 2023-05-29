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Galatasaray’a Ankara’da şampiyon gibi karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında yarın akşam MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Galatasaray Futbol takımı kafilesi Ankara’ya ulaştı. Sarı-kırmızılıları Esenboğa Havalimanı’na akın eden yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı

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İHA
  • Galatasaray’a Ankara’da şampiyon gibi karşılama

    Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray Futbol A Takımı ve teknik heyeti, gerçekleştirdiği özel bir uçuşla yarın akşam karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için İstanbul'dan Ankara’ya hareket etti.
  • Galatasaray’a Ankara’da şampiyon gibi karşılama

    Esenboğa Havalimanı’nı sarı kırmızıya boyayan çok sayıda Galatasaray taraftarı, futbolculara ve teknik ekibe sevgi gösterisinde bulundu.
  • Galatasaray’a Ankara’da şampiyon gibi karşılama

    Pankartlarla ve tezahüratla karşıladıkları futbolcuları takım otobüsüne uğurlayan sarı kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle uzun bir süre otobüsü takip etti. Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi ise kamp yapacağı otele yerleşti. Ankaragücü ile yarın saat 20:00’de Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak Aslan’ın kamp kadrosu ise şöyle:
  • Galatasaray’a Ankara’da şampiyon gibi karşılama

    Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.
  • Galatasaray’a Ankara’da şampiyon gibi karşılama

    CİMBOM KAZANIRSA ŞAMPİYON

    Galatasaray yarın ki müsabakadan galip gelmesi halinde ise ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
  • Galatasaray’a Ankara’da şampiyon gibi karşılama

    Sarı-kırmızılılar yenilmesi ya da berabere kalması halinde ise Fenerbahçe - Antalyaspor maçının sonucunu bekleyecek. Ligde 74 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 33 müsabakada 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 79 puan elde etti. Rakip filelere 73 gol yollayan Okan Buruk’un öğrencileri kalesinde 26 gole engel olamadı.
  • Galatasaray’a Ankara’da şampiyon gibi karşılama

    MKE Ankaragücü - Galatasaray maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.
  • Galatasaray’a Ankara’da şampiyon gibi karşılama

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