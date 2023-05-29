Sarı-kırmızılılar yenilmesi ya da berabere kalması halinde ise Fenerbahçe - Antalyaspor maçının sonucunu bekleyecek. Ligde 74 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 33 müsabakada 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 79 puan elde etti. Rakip filelere 73 gol yollayan Okan Buruk’un öğrencileri kalesinde 26 gole engel olamadı.