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Galatasaraylı Mauro Icardi'den hakem isyanı!

Galatasaray formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü Alanyaspor'a karşı atan Mauro Icardi, 2-2 berabere biten maçın ardından hakemlere tepki gösterdi. Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada, "Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor." diyerek sitem etti.

Galatasaraylı Mauro Icardi'den hakem isyanı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

"HAKEM HATASI NEDENİYLE..."

Arjantinli golcü yaptığı açıklamada, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle.. Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı." dedi.

"GEÇMİŞ HAFTALARDA DA BUNU YAŞADIK"

Icardi, "10 kişi ile 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçmiş haftalarda da bunu yaşadık. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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