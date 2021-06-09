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Galatasaraylılar, Geleneksel Pilav Günü’ne evlerinden katıldı

Bu yıl 540’ncı kuruluş yıldönümünü yaşayan, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Pilav Günü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi tedbirleri nedeniyle online gerçekleşti. Galatasaraylılar Derneği’nin organizasyonu ile Galatasaray Liseliler eve teslim pilavlarını ekran başında kaşıklarken, bir yandan da lise bahçesinden yapılan; aralarında Candan Erçetin, Korhan Abay gibi ünlü konukların yer aldığı yayını izlediler

Galatasaraylılar, Geleneksel Pilav Günü’ne evlerinden katıldı

Galatasaray Lisesi’nde okuyanların buluşma adresi olan, ‘13. sınıf’ olarak tanımlanan Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Galatasaray Pilav Günü, bu yıl ikinci kez eve teslim pilav ve canlı yayınla kutlandı.

1934 yılından bu yana her yıl haziran ayının ilk pazar günü, binlerce Galatasaray Liseliyi okul bahçesinde buluşturan pilav günü geleneğini pandemi şartlarına rağmen sürdüren Galatasaraylılar Derneği’nin organizasyonu Youtube üzerinden canlı yayınlandı ve yaklaşık 3 bin Galatasaraylı tarafından izlendi.

Spiker Pınar Erbaş’ın sunduğu, Pilav Günü Özel Yayınına Fransa İstanbul Başkonsolusu Olivier Gauvin, Emekli Büyükelçi Hakkı Akil, ünlü sunucu Korhan Abay, ses sanatçıları Candan Erçetin, Atilla Demircioğlu, Devrim Atvur, Aysu Öztay, Uzman Dr. Mefkure Platin, öğretim üyeleri Prof. Dr. Haluk Levent, Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Tınaz Ekim, iş insanları Bünyat Balaban ve Reha Keskin konuk olarak katıldı. ‘En Güzel Yıllarımız En Güzel Anılarımız’ temasıyla düzenlenen buluşmada, Galatasaray Lisesi’ne giren öğrencilerin sadece iyi eğitim almakla kalmayıp kuşaktan kuşağa aktarılan birlik, beraberlik, kardeşlik gibi değerleri de sahiplenerek hayata atıldıkları vurgulandı.

Açılış konuşmasını yapan Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Galatasaraylılar Derneği olarak gelenekleri yaşatmayı temel sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, ‘’Pilav Günü en önemli geleneklerimizden biri. Pandemi bizi durdurmadı. Geçtiğimiz yıl ilk online pilavımızı yaptık. Üyelerimizin sipariş ettiği pilav setimizi evlerine gönderdik; bir yandan da okulumuzdan canlı yayın yaparak binlerce kişiye pilav coşkusunu yaşattık. Bu yıl lise bahçemizde sarılıp kucaklaşmayı ümit ederken maalesef pandemi buna müsaade etmedi. Geçen yılın tecrübesiyle bu yıl daha da geniş bir kitleye ulaştık. İstanbul’da bulunan 1.200 üyemize, ayrıca Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfımıza ve Lisemize pilavlarını ulaştırdık. Canlı yayınımız ise yaklaşık 3 bin kişi tarafından izlendi. Türkiye’nin en köklü eğitim kurumunun mensupları olarak şartlar ne olursa olsun bir araya gelmenin, mesafelere aldırmadan Galatasaraylılık coşkusunu hissetmenin mutluluğunu yaşadık’’ dedi.

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