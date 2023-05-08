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Haberler Gündem 3. Sayfa Galeria Sitesi'nde sorumluların kusuruna ilişkin rapor açıklandı - Gündem Haberleri
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89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nde sorumluların kusuruna ilişkin rapor açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi ile ilgili sorumluların kusuruna ilişkin hazırlanan ek bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, müteahhit, şantiye görevlileri, alışveriş merkezi yönetimi, yönetmeliği hazırlayan kurum ve proje sorumlularının yüzde 20 kusurlu olduğu belirtildi

Galeria Sitesi'nde sorumluların kusuruna ilişkin rapor açıklandı - Gündem Haberleri
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı.

89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde ise 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kentte yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU SAVCILIĞA SUNULDU

Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından Galeria Sitesi ile ilgili hazırlanan rapor, savcılığa sunuldu. 31 sayfadan oluşan rapor yetersiz sayılarak ek rapor istendi. Bunun üzerine uzman heyetten oluşan bilirkişi ek olarak bir rapor daha hazırladı. Hazırlanan raporda müteahhit, şantiye görevlileri, alışveriş merkezi yönetimi, yönetmeliği hazırlayan kurum ve proje sorumlularının yüzde 20 kusurlu olduğu belirlendi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"SORUMLULUK ORANINI YÜZDE 20 OLDUĞU BELİRLENMİŞTİR"

"Bu projelerden yapım yılına göre sonra yapılanın mimari, statik betonarme hesapları yapan proje sorumluları, yapan ve onaylayanların tamamı yanlış uygulama ve sistem seçiminden dolayı sorumlu bulunmuştur. Sorumluluk oranının yüzde 20 olduğu anlaşılmıştır. Projenin yapımını üstlenen müteahhit kişi ve firmaların tamamı, şantiye şefi ve sürveyanı aldığımız beton karot test sonuçlarına göre yetersiz mukavemette beton imalatının olması, sorumluluk sebebidir. Sorumluluk oranının yüzde 20 olduğu belirlenmiştir."

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