Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler2020 Avrupa Şampiyonası
ABONE OL

Galler'in EURO 2020 kadrosu belli oldu

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek Galler Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Galler'in EURO 2020 kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'de, turnuvanın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Robert Page tarafından belirlenen kadroda 28 futbolcu yer aldı.

Hazırlıklarını Portekiz'in Algarve bölgesinde sürdürecek Galler'in 28 kişlilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Wayne Hennessey (Crystal Palace),Daniel Ward (Leicester City),Adam Davies (Stoke City)

Defans: James Lawrence (St. Pauli),Ben Davies, Joe Rodon (Tottenham Hotspur),Chris Mepham (Bournemouth),Chris Gunter (Charlton Athletic),Rhys Norrington-Davies (Sheffield United),Neco Williams (Liverpool),Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City),Joe Morrell (Luton Town),Ethan Ampadu (Chelsea),Matthew Smith (Manchester City),Jonathan Williams (Cardiff City),Aaron Ramsey (Juventus),Dylan Levitt (Manchester United),Rubin Colwill (Cardiff City),George Thomas (Queens Park Rangers),Mark Harris (Cardiff City)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City),Harry Wilson (Liverpool),Gareth Bale (Real Madrid),David Brooks (Bournemouth),Tyler Roberts (Leeds United),Tom Lawrence (Derby County),Rabbi Matondo (Schalke 04)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIAzerbaycan'ın aday kadrosu açıklandı
Ter Stegen, Avrupa Şampiyonası'na katılamayacağını açıkladı
FUTBOLTer Stegen, EURO 2020'de yok
Roberto Mancini, 5 yıl daha İtalya Milli Takımı'nın başında olacak
FUTBOLMancini ile 5 yıl daha...
ADAY KADRO AÇIKLANDI! A Milli Takım EURO 2020 kadrosu belli oldu! Sürpriz isimler...
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIEURO 2020 için geniş kadromuz açıklandı
UEFA açıkladı: EURO 2020'de kadrolar 26 kişi olacak!
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIEURO 2020'de kadrolar 26 kişi olacak!