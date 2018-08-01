Arya Stark girişimciliğe adım attı
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Game Of Thrones'un Arya Stark'ı girişimciliğe soyundu

Dünyaca ünlü fenomen dizi Game Of Thrones'ta Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams, girişimci oldu. İngiliz oyuncunun 'Daisie' isimli girişimi, sanatçılar için bir dijital platform olarak hizmet veriyor. Williams, "Amacımız bir değer zinciri yaratarak, sanatçıların işlerini geliştirmesine destek olmak" dedi.

01.08.2018 - 01:58 | Güncelleme:

Dünyaca ünlü televizyon dizisi Game of Thrones'da Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams, oyunculuğunun yanında girişimci ruhu ile de öne çıkıyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre genç yıldızın Daisie isimli girişimi, mobil uygulama üzerinden film yapımcılarına, müzisyenlere, görsel sanatçılara ve yazarlara yaptıkları işleri sergileme ve böylece birlikte çalışabilecekleri kişilere ulaşabilmelerine imkân tanıyor. Aslında bu yönüyle Daisie için bir pazar yeri (Market place) uygulaması denilebilir. Maisie Williams, uygulamanın birkaç gün önce yayına alındığını vurgulayarak, şimdiden 100 isme ev sahipliği yapar hale geldiklerini kaydetti. Williams'ın ortağı Dom Santry, ilk bakışta Daisie'nin bir sosyal medya platformu gibi göründüğünü belirterek, "Uygulamamızda hesap sanatçıların takipçi sayılarını göstermiyoruz. Çünkü bunu yaptığımız zaman ister istemez bir rekabet yaratmış olacağımızın farkındayız. Böyle olunca popülerlik yapılan işin önüne geçmiş oluyor ki, biz bunu kesinlikle istemiyoruz" dedi.

PORTFÖYLERE ERİŞMEK MÜMKÜN

Daisie'nin sosyal medya platformlarından farkı sadece bununla sınırlı değil. Uygulama üzerinden kullanıcıların birbirlerinin sadece profillerini değil ayrıca yaptıkları işleri yani portföylerini de görme imkânına sahipler. İşin en dikkat çekici kısmı ise, kullanıcıların birbirlerinin çalışmalarına destek sunup mevcut işi geliştirebilmeleri. Bu yöntem ile bir değer zinciri yaratmayı hedeflediklerini aktaran Maisie Williams "Yaratmayı amaçladığımız zincirle, ilham duyduğunuz bir çalışmaya katkı sağlayabilir, ya da sizin yeteneklerinize ihtiyaç duyan bir sanatçıya elindeki işi geliştirmesi için yardım edebilirsiniz. Örneğin, sesiniz güzel ise çok güzel bestesi olan bir müzisyen için birkaç dakikanızı şarkı söylemek için ayırabilirsiniz" diye konuştu.

SANATÇIYA GÜÇ VERECEK

Williams, yarattıkları platform ile 'gücü' yeniden sanatçıya verdiklerini söyledi. Böylece, sanatçıların para kazanmak için başkalarının fikirlerine ve isteklerine göre değil, kendi istedikleri doğrultuda hazırladıkları eserlerden maddi kazanç sağlamaları hedefleniyor. Daisie'nin bir çok yönden benzerleri hali hazırda kullanılıyor olsa da, dünyaca ünlü genç bir oyuncunun değer zinciri yaratma hedefiyle bir girişimde bulunması hiç kuşkusuz takdiri hakeden bir davranış. Ama zaten girişimciliğin özünde de topluma katkı sağlama fikri bulunmuyor mu?

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