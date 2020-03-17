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Game of Thrones'un Tormund'u Kristofer Hivju koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'ta Tormund karakterini canlandıran Kristofer Hivju koronavirüse yakalandığını açıkladı. Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, belirtilerin hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını söyledi

Game of Thrones

41 yaşındaki Norveçli aktör Kristofer Hivju’nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Hivju, belirtilerin hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını söyledi.

Hivju paylaşımında, "Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın" ifadelerini kullandı. 

 

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