Yine yürekler yandı! Sırtından bıçaklanmış 0:00 / 0:00

İHA

Ankara'da bir şahsın, iki çocuğunun önünde eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

Korkunç olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşandı. Bir rezidansın bahçesinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark eden site kapıcısı sağlık ekiplerine haber verdi. Cansız yatan kişinin komşuları olduğunu fark eden site sakinleri ise, evinin kapısını çaldı fakat kapıyı açan olmadı.

Bunun üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, bahçede hareketsiz şekilde yatan Bahri Akçam'ın (40) eşi Gamze Akçam da sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

İKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI İDDİASI

Çevredeki vatandaşlar, noterde çalışan Bahri Akçam'ın iki çocuğunun gözü önünde eşi Gamze Akçam’ı sırtından bıçakladıktan sonra evinin balkonundan atlayıp canına kıydığını iddia etti. Polisin ise evde bulunan küçük yaştaki çocukları aile büyüklerine teslim ettiği öğrenildi.

Avcılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, olay anında çocukların da evde olduğunu belirterek, "Komşulardan duyduğumuza göre gece 01.30 civarında olmuş olay. Adamın dışarıdan gelip eşini bıçakladığı söyleniyor. Kendisi de intihar etmiş, duyduğumuz bu. İki çocuğu varmış; birisi 5-6 yaşlarında, diğeri 11-12 yaşlarında. Çocuklar da evdeymiş. Mahalledeki komşulardan duyduklarımız bu şekilde" dedi.

Öte yandan cenazelerin Yozgat'ta toprağa verileceği öğrenildi.