Cumhuriyetten sonra kültürel gelişmelerden küçük oranda da olsa, isimler etkilenmiştir. Günümüzde popüler olan Gamze ismi hakkında araştırmalar yaptık. Buyurun.

Gamze İsminin Anlamı Nedir?

Sözlük anlamına göre: Bir kişinin çenesinde bulunan ve gülümsediğinde ortaya çıkan tatlı boşluktur.

Halk ağzında: yan göz bakışı, alık veya sitemli bakış manalarına da gelir. Kadınların saç örgülerinin bir çeşidine de Gamze denir. Ülkemizde her 650 kişiden biri bu ismi kullanıyor.

Gamze İsminin Özellikleri

Yalnızlığı seven ruh hallerine sık rastlanır. Yapacakları işlerin sonuçlarını iyi tartarlar. Dedikoducu insanlardan ve hayatlarına burun sokanlardan genellikle hazzetmezler. Hayatı birinin talepleri doğrultusunda yaşamak onları yıpratır. Kişisel özelliklerini öne çıkaran, zekalarını kanıtlayan işlerde çalışmayı isterler. Hayatlarında idol saydıkları insanlarla denk bir yaşam sürme adına çabalarlar. Araştırmacı yönleri gelişmiştir. Vicdanlı insanlardır. Duygusallık ve kırılganlık en sevmedikleri ama en etkili özelliklerindendir. Ailede genelde baba ile daha yakın ilişkiler kurarlar. Sık yalnız bırakılırlarsa melankoli havasına bürünebilirler. Yatmadan önce düşler kurmayı ve yaşları hangi aralıkta olursa olsun o mutlu masalları en azından düşlerle yaşamayı severler. Mutfakta genel olarak ortaya çıkmayı bekleyen bir yetenekleri vardır. Kitap okumak, güncel olaylardan kopmamak isterler. Güzel sanatlara ilgi duyarlar ve genelinin günlük tutmayı sevdiği bilinir.

Gamze İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Hayır, Kuran’ı Kerim’de bu isim yer almaz. Yalnız söyleniş tatlılığı ve anlamında dinen caiz olmayan bir şey geçmediğinden, bu ismi çocuğunuza verebilirsiniz.