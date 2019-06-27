İş adamı Nedim Keçeli ile 2017 yılında dünyaevine giren eski Miss Model Türkiye güzeli sunucu Gamze Karaman Keçeli, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında oğlu Yaman'ı kucağına alan Keçeli'nin fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü sunucunun günlük kıyafetleri ve makyajsız oluşu dikkat çekerken, çekinmeden poz vermesi de gazeteciler tarafından takdir topladı. Gün boyu birçok mağazadan alışveriş yapan Gamze Karaman Keçeli, akşam saatlerinde özel aracının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldı.
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