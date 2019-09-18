Gamze Özçelik’in hazırladığı özel koleksiyon

Mizalle markasıyla işbirliği yapan Gamze Özçelik, marka için 30 parça hazırladı. Özel koleksiyon 2019/20 sonbahar kış sezonunda moda severlerin beğenisine sunulacak.

Habertürk'ten Burcu Ayyıldız ve Özcan Öztürk'ün haberine göre, koleksiyonda etnik ve çiçek desenleriyle bezenmiş elbiseler, kimono, kaftan, trençkot ve giy çık parçalar bulunuyor. Özçelik koleksiyondaki bazı parçalarda özellikle Afrika esintilerinin de bulunduğunu belirtti. Kıyafetlerde özellikle volanlar, fırfırlar, büzgü detayları dikkat çekiyor.

KOLEKSİYONUNU LANSMANDA TANITTI

Gamze Özçelik, lansmanda markayla nasıl anlaşma yaptıklarını da anlattı. "Dediler ki bir kapsül koleksiyon yapsak sizinle nasıl olur. Ben dedim ki ilk başta ben aradığınız isim değilim. Size yardımcı olacağız, elimizden geleni yapacağız dediler. Sağolsunlar öyle olmaz dediğim bir çok katı isteğimi anlayışla karşıladılar. Sonuçta böyle bir koleksiyon çıktı.”

Özçelik, tasarımlarını da anlattı. Kıyafetlerin rahat olmasına dikkat ettiğini anlatan Özçelik… "Özellikle kendi giyebileceğim şeyler yapmak istedim. Dışarı çıkarken de kendi bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım ama çok da gösterişli olmayan sade kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Güzel örtmesine dikkat ettik. En önemli dikkat ettiğimiz buydu.” Dedi.