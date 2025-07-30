Gamze Topuz serin sularda
Bodrum Ortakent'te tatil yapan Gamze Topuz, bir plajda görüntülendi. Oyuncu, sıcaktan bunalınca iskeleden denize balıklama atladı
Giriş: 30.07.2025 - 12:47 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:47
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gamze Topuz, Bodrum Ortakent'teydi.
Bir plajda denizin ve güneşin keyfini çıkaran Gamze Topuz, kırmızı renkli bir bikini giymeyi tercih etti.
Gamze Topuz, sıcaktan bunalınca serinlemek için iskeleden denize balıklama atladı.
Yaklaşık 30 dakika kadar denizde yüzen Gamze Topuz, daha sonra duş alıp şezlonguna döndü.
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