Gana'da motosiklet kullanımına geçici yasak 0:00 / 0:00

AA

Greater Akra Bölge Bakanı Henry Quartey, yaptığı açıklamada, artan kazalar nedeniyle, kolay ulaşım aracı olarak hizmet veren ve"Aboboya" olarak isimlendirilen motosikletlerin Akra'da kullanılmasına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmeyeceğini belirtti.

Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek." dedi.

AA'nın haberine göre; Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.