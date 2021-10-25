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Gana'nın başkenti Akra'da motosiklet kullanımı geçici olarak yasaklandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildiği bildirildi

Gana'nın başkenti Akra'da motosiklet kullanımı geçici olarak yasaklandı
Gana'da motosiklet kullanımına geçici yasak
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AA

Greater Akra Bölge Bakanı Henry Quartey, yaptığı açıklamada, artan kazalar nedeniyle, kolay ulaşım aracı olarak hizmet veren ve"Aboboya" olarak isimlendirilen motosikletlerin Akra'da kullanılmasına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmeyeceğini belirtti.

Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek." dedi.

AA'nın haberine göre; Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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