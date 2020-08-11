Ganglion kisti çoğunlukla eklem üzerinde, kasları kemiğe bağlayan doku ve tümör üzerinde oluşan bir şişliktir. İyi huyludurlar ve dağılma yapmazlar. Sıvı keseleri şeklinde içerisinde yapışkan koyu, renksiz, jöle gibi şeffaf bir madde vardır. Kistin büyüklüğüne göre katı ya da sünger şeklini alabilir.

20 ile 40 yaşları arasında ve en çok da kadınlarda görülmektedir. Nadiren 10 yaş altı çocuklarda da görülebilmektedir. Bir büyük ve bir kaç küçük kistten oluşmaktadır. Küçük kistler orta sap kısmından birleşik şekilde büyük gibi görünebilir. Elin üst kısmında oluşması bilek bükünce ortaya çıkmasını sağlar.

Ganglion Kisti Görülen Yerler

Ellerde parmak köklerinde, avuç kısmında nohut kadar büyüklükte görülebilir.

Parmak etrafında, ucunda oluşur müköz kisti olarak isim verilir.

Ayağın üst kısmında görülebilir.

Diz ve ayak bileğinin dış kısmında oluşabilir.

Ganglion Kisti Belirtileri

Ganglion kisti şişlik halinde olur ve büyüklüğü değişkendir.

Yumuşak şekilde; 1-3 cm çapında olur ve hareketsizdir.

Aniden oluşabilir küçülür, yok olur ya da tekrar görülebilir.

Ganglion kistleri geçici ağrılara neden olabilir ancak nadirdir.

Ağrı oluşursa kronikleşir ve hareketlerle daha da artar.

Tendona bağlı kısımlarda olursa parmaklarda zayıflık ortaya çıkabilir.

Ganglion kisti nedeni bilinmeyen ancak bazı darbeler ya da eklemlerde oluşan doku bozukluğu nedeni ile çıkabilmesi ihtimali bulunmaktadır. Ganglion kisti içindeki sıvı alınarak test edilir katı olması durumunda atardamar ile ilgili olup olmadığı araştırılır. Ayrıca MR çekilerek de test edilmektedir. Ona göre tanısı konulabilmektedir.

Ganglion Kisti Tedavisi

Ganglion kistleri çoğunlukla oluşup kaybolmaktadır. Tedaviler kaygıların geçmesi için uygulanmaktadır.

Kistin içindeki sıvının boşaltılması ameliyatla sağlanmaktadır.

Bileğin sabitlenmesi sağlanarak hareket etmemesi sağlanmaktadır.

Ameliyat ile alınması ağrılı bir şekilde ortaya çıkması dahilinde yapılmaktadır. Bu durum elin kullanımını zorladığı ve karıncalanma ile güçsüzleşme olması halinde gerçekleştirilir.

Basit hareketler yaptırılır ve rahatlama sağlanır.

Sabitlenen elin bandajı uzun süre kalmamalı ve hareket etmesi açısından çıkarılmalıdır.

Fiziksel terapi uygulaması sağlanabilmektedir.

Ganglion kisti zararsız olması nedeni ile çok büyük sorun yaratmaz ve kısa sürede iyileşme sağlanır.