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        Haberler Magazin Gani Müjde'den Ayşe Barım açıklaması - Magazin haberleri

        Gani Müjde'den Ayşe Barım açıklaması

        Ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde, hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım ile ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:09
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        Gani Müjde'den Ayşe Barım açıklaması
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        ID İletişim'in kurucu ortağı olan ve Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

        Ayşe Barım

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında resen soruşturma başlatmış ve bu kapsamda Barım'a yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından ünlü senarist Gani Müjde X hesabından açıklama yaptı. Müjde, şu ifadeleri kullandı: Ayşe Barım olayı bir "deli saçmalığına" doğru giderken sektöre 30 yıl emek vermiş biri olarak bir iki kelam da ben edeyim. Belki tercihler dolayısıyla bazı oyuncu arkadaşlarımın canı yanmış, tercihlere müdahale edildiği için sıkıntı yaşamış olabilirler ama bu hukuken bir suç değil arkadaşlar... Sevseniz de sevmeseniz de menajerler zaten kendi oyuncularına alan açmak için varlar. Bu yüzden "O rol bana gelecekti. Ayşe Barım müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi", "şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın" türündeki iddialar hukuki bir şikâyet konusu olamaz. Bazı oyuncular "etik bir sorun"dur diyebilirler , belki de haklılar ama bir menajerin oyuncu havuzundaki oyuncularının özel hayatlarından girip "olmayan bir suçtan" menajeri köşeye sıkıştırma politikası bana doğru ve hakkaniyetli gelmiyor. Sektörün tartışılacak çok daha büyük sorunları varken hele...

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        #Ayşe Barım
        #Gani Müjde
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