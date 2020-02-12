İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman garaj yoluna uçtu.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir sürücü, iddiaya göre, apartman garaj girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.
Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile defalarca çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın garaj girişi yoluna uçtu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
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