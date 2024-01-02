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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Garanti Bankası çalışma saatleri 2024: Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası saat kaçta? - Merak Edilenler Haberleri

        Garanti Bankası çalışma saatleri 2024: Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        Ankara merkezli özel bir banka olan Garanti BBVA 1946 yılında kurulmuştur. Garanti Bankası, 2019 yılından itibaren Garanti BBVA markası ile hizmet vermeye devam ediyor. Garanti BBVA çalışma saatleri, banka müşterileri tarafından araştırılıyor. Peki, "Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası saat kaçta?" İşte 2024 Garanti Bankası çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 23:28 Güncelleme: 02.01.2024 - 23:28
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        Garanti Bankası çalışma saatleri 2024
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        Garanti BBVA’nın açılış ve kapanış saatleri banka müşterileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Genellikle resmi tatillerde ve hafta sonlarında kapalı olan Garanti Bankası, mesai saatleri içerisinde 8 saat hizmet vermektedir. Peki, "Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası saat kaçta?" İşte 2024 Garanti BBVA çalışma saatlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Garanti BBVA Çalışma Saatleri 2024

        Garanti BBVA hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 arasında şubelerdeki müşterilerine hizmet sunmaktadır. İşte Garanti BBVA 2024 çalışma saatleri:

        Pazartesi: 09.00-17.00

        Salı: 09.00-17.00

        Çarşamba: 09.00-17.00

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        Perşembe: 09.00-17.00

        Cuma: 09.00-17.00

        Cumartesi: Kapalı

        Pazar: Kapalı

        Garanti BBVA Mesai Saatleri

        Garanti BBVA mesai saatleri hafta içi tüm şubeler için 09.00 ile 17.00 arasındadır. Hafta sonu ise belli başlı şubeler dışında tüm Garanti BBVA şubeleri kapalıdır.

        Garanti BBVA Kaçta Açılıyor?

        Garanti BBVA’nın açılış saatleri şube içerisindeki müşteri yoğunluğuna yakalanmadan, hızlı bir şekilde işlemlerini halletmek isteyenler için oldukça önemlidir. Garanti BBVA şubelerinin hafta içi mesaiye başlama saati sabah 09.00’dır. Ancak hafta sonları belirli birkaç şube saat 10.00’da mesaiye başlamaktadır.

        Garanti BBVA Kaçta Kapanıyor?

        Garanti BBVA şubeleri ülke genelinde aynı saatte hizmete başlayıp aynı saatte hizmeti sonlandırır. İstisnai şubeler de yer almakla birlikte Garanti BBVA şubeleri 17.00’de hizmete son vermektedir.

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        Garanti BBVA Kaça Kadar Açık?

        Garanti BBVA şubeleri hafta içi saat 17.00’ye kadar açıktır.

        Garanti BBVA Öğle Arası Saati

        Garanti BBVA her ne kadar kamusal bir banka olmasa da diğer tipik bankalar gibi çalışanlar öğle saatlerinde molaya çıkmaktadır. Öğle saatleri molasında herhangi bir işlem yapılmamakta ve bankalar kapanmaktadır. Garanti BBVA şubelerinin öğle saati molaları 12.30’da başlayıp 13.30’da son bulmaktadır. 13.30’da tekrar aktif hale gelen bankanın önünde bu bir saatlik aradan kaynaklı genellikle sıralar olabilmektedir.

        Öğle Saati Molası: 12.30-13.30

        Garanti BBVA Cumartesi Açık Mı?

        Özellikle kamusal bankalar hafta sonları kapalıdır. Garanti BBVA ise özel bir banka olduğundan dolayı birkaç şubesi hafta sonları da hizmet vermektedir. Genellikle AVM ya da havalimanı içerisinde yer alan, müşteri yoğunluğunun fazla olduğu Garanti BBVA şubeleri hafta sonları hizmet sunmaktadır. İşte hafta sonları hizmet sunan Garanti BBVA şubeleri:

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        İSTANBUL YENİ HAVALİMANI

        Cumartesi: Tüm gün

        Pazar: Tüm gün

        CEVAHİR AVM

        Cumartesi: 10:00 - 17:00

        Pazar: Kapalı

        İSTİNYE PARK

        Cumartesi: 10:00 - 22:00

        Pazar: 10:00-22:00

        AKMERKEZ AVM

        Cumartesi: 10:00 - 18:00

        Pazar: 10:00-18:00

        İÇERENKÖY CARREFOUR AVM

        Cumartesi: 10:00 - 18:00

        Pazar: 10:00-18:00

        OPTİMUM/ ERYAMAN

        Cumartesi: 10:00 - 18:00

        Pazar: Kapalı

        İZMİR İSTİNYE PARK

        Cumartesi: 10:00 - 22:00

        Pazar: Kapalı

        Garanti BBVA Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu?

        Garanti BBVA şubeleri öğle saatinde diğer bankalarda olduğu gibi araya çıktığından dolayı müşterilerine hizmet sağlamamaktadır. Garanti BBVA müşterileri ortalama bir saatlik öğle arasının ardından işlem yapabilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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