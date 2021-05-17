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Garanti BBVA Çağrı Merkezi'ne Tier IV Gold Sertifikası

Garanti BBVA, İstanbul Pendik’te kurulu veri merkezinde sürdürdüğü çalışmalar sonucu, veri merkezi sürekliliği için standartlar geliştirilen Uptime Institute tarafından Tier IV Gold - Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikasına layık görülerek dünyada bu sertifikaya sahip 16 veri merkezi arasında yer aldı.

Garanti BBVA Çağrı Merkezi'ne Tier IV Gold Sertifikası
HABERTURK.COM

Garanti BBVA, İstanbul Pendik’te kurulu veri merkezinde sürdürdüğü çalışmalar sonucu, veri merkezi sürekliliği için standartlar geliştirilen Uptime Institute tarafından Tier IV Gold - Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikasına layık görülerek dünyada bu sertifikaya sahip 16 veri merkezi arasında yer aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, “Milyonlarca müşterimize 7/24 tam zamanlı, kesintisiz ve yüksek güvenlikli bir sistem sunmanın yolu, dünyanın en yüksek standartlarına sahip kusursuz bir altyapıdan geçiyor. Bu kapsamda Garanti BBVA Veri Merkezinin operasyonel sürdürülebilirliğini mükemmelleştirmek adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Grubumuz BBVA’nın 2018 yılında global ölçekte başlattığı DESR (Data Center Electric Supply Reinforcement) projesiyle uyumlu olarak yürüttüğümüz Operasyonel Sürdürülebilirlik sertifika süreci bu yatırımların kritik bir adımı oldu. Bunun karşılığını, veri merkezi teknik altyapımızın eriştiği olgunluğu en iyi şekilde ifade eden, uluslararası geçerliliği olan ve en üst düzeyde tescillenmiş Tier IV Gold – Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası ile almaktan son derece onur duyuyoruz. Bu sertifikasyon sürecini başvurup aldığımız bir ödül olmaktan ziyade, BBVA Grubu ve Bankamız stratejisinin bir parçası olarak yoğun çalışmalar sonucu elde ettiğimiz bir kazanım kabul ediyoruz. Türkiye’de bu sertifikayı almış iki bankadan biriyiz ve aynı zamanda dünyada sadece 16 veri merkezi bu sertifikaya sahip durumda. Saygınlığının yanında Garanti BBVA’nın teknolojik gücünün de ifadesi olan bu sertifikayla birlikte, her boyutta kusursuz hizmet anlayışına olan bağlığımızı bir kez daha göstermiş olduk.” dedi.

Uptime Institute tarafından 25 yıl önce oluşturulan veri merkezi seviye (Tier) sınıflandırma kriterleri, bugün dünya genelinde veri merkezi performansı için uluslararası standartlar olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda bir Tier IV statüsündeki veri merkezi, yedek kapasite bileşenleri ve dağıtım yolları olarak görev yapan birkaç bağımsız ve fiziksel olarak izole edilmiş sisteme sahip. Tier IV tesisler, Tier III topolojisine hata toleransı özelliğini ekliyor, yani bir ekipman parçası arızalandığında veya dağıtım yolunda bir kesinti olduğunda, BT operasyonlarının etkilenmeyeceği anlamına geliyor.

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