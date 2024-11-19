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        Haberler Ekonomi Para Garanti BBVA'dan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi - Para Haberleri

        Garanti BBVA'dan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

        Garanti BBVA, "3 ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi"ni mobil uygulaması üzerinden kullanıma sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:41
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        Garanti BBVA'dan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
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        Garanti BBVA, 3 ay Ertelemeli ihtiyaç kredisini Garanti BBVA Mobil'den kullanıma sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA müşterileri nakit ihtiyaçları için şubeye gitmeye gerek duymadan, mobil uygulama üzerinden doğrudan "3 ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi" seçeneği ile kredi başvuru sürecini tamamlayıp limitleri doğrultusunda kredi kullanabiliyor. Bu kredi seçeneğinde müşteriler ilk taksit ödemesini 1 aydan 3 aya kadar diledikleri süre öteleyebiliyor.

        Garanti BBVA Mobil üzerinden sunulmaya başlanan Ertelemeli İhtiyaç Kredisi ile ilgili konuşan Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Garanti BBVA olarak geliştirdiğimiz her ürün ve hizmette, hayata geçirdiğimiz her yenilikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve deneyimlerini odağa aldığımız bir anlayışla hareket ediyoruz. Amacımız bu ihtiyaç ve beklentileri daha ortaya çıkmadan öngörerek karşılamak, bunun sonucu olarak da uçtan uca kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatabilmek... Garanti BBVA Mobil'den sunmaya başladığımız 3 ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi de bu kapsamda ele aldığımız, sadece bir ürün gibi görünen ancak hem hız ve kolaylık hem de ihtiyaçları karşılama noktasında müşterilerimize değer yaratan bir ürün. Garanti BBVA müşterileri, daha önce şubelerimiz ve çağrı merkezi üzerinden sunduğumuz bu krediye artık mobil uygulama üzerinden, dakikalar içerisinde başvurup başvuru sürecini tamamlayabiliyor. Bu kolaylığın yanında, acil nakit ihtiyaçlarını hızla karşılarken geri ödeme sürecinde de zorlanmadan, dilerlerse bütçelerini toparladıktan belli bir süre sonra, ilk taksitlerini 3 aya kadar erteleyerek ödemenin rahatlığını yaşıyorlar. Dijital yetkinliklerimiz ve çözümlerimizi insani dokunuşlarla birleştirerek, müşterilerimizin deneyimini sürekli geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

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